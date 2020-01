Réforme des retraites : Ségolène Royal fustige "l'ego machiste" de l'exécutif

L'ancienne ministre socialiste s'en est pris lundi matin au président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'Économie et à celui du Budget, en dénonçant leur "ego machiste". Selon elle, "ils ne seront pas humiliés en reculant" sur la contestée réforme des retraites.

L'ancienne ministre de l'Environnement Ségolène Royal, le 11 décembre 2017 à Paris. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Alors que la contestation contre la réforme des retraites dure depuis maintenant plus d'un mois, deux nouvelles journées de mobilisation étant notamment prévues jeudi et samedi, Ségolène Royal a estimé lundi 6 janvier qu' il était "plus que temps" pour l'exécutif de saisir la main tendue de Laurent Berger pour sortir du conflit.

Le secrétaire général de la CFDT a de nouveau demandé dimanche le retrait de l'âge pivot, mesure "injuste" et "inutile", et a proposé sur France 2 "une conférence de financement" du système de retraites distincte du projet de loi en préparation.

Pour l'ancienne ministre de l'Environnement, invitée de France 2, "l'âge pivot, c'est quelque chose qui n'était pas dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron et qui n'a rien à faire dans cette réforme". Et "la seconde proposition qui concerne la commission de financement, c'est tout simplement une demande de démocratisation du processus car ce qui pêche, aujourd'hui, c'est la concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns qui décident pour 60 millions de Français", a-t-elle ajouté.

"Cet état désolant qui est dû à une brutalité politique doit cesser", a insisté Mme Royal en appelant de nouveau au retrait du texte. "Ce qu'on attend du Premier ministre ce matin, c'est du bon sens et c'est de l'empathie par rapport à ce qui se passe et c'est d'arrêter d'être sur cet ego machiste qui consiste à dire : on l'a dit, on le fait" , a-t-elle critiqué.

Invitée à préciser qui elle visait avec cette accusation, elle a désigné "le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Économie et le ministre du Budget", en assurant qu'"ils ne seront pas humiliés en reculant".