Réforme des Retraites : qui est Laurent Pietraszewski, le remplaçant de Jean-Paul Delevoye ?

C'est Emmanuel Macron, et son mouvement En Marche !, qui lui ont donné l'envie de se lancer en politique, en 2016.

Laurent Pietraszewski à Paris, le 29 janvier 2019. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Il est le nouveau secrétaire d'État en charge des retraites, en remplacement du démissionnaire Jean-Paul Delevoye : à 53 ans, le député LREM Laurent Pietraszewski, est entré en politique récemment et n'avait jamais eu de mandat ni été encarté avant de découvrir En Marche !, le mouvement qui a accompagné l'ambition présidentielle d'Emmanuel Macron.

"J'ai rejoint En Marche le 6 avril 2016 le jour de l'ouverture de la plateforme", avait dit ce spécialiste des ressources humaines à l'AFP en 2017, après son élection, avec 67,17% des voix face à Nathalie Acs (FN), dans la 11ème circonscription du Nord.

Né à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en novembre 1966, M. Pietraszewski a grandi jusqu'à l'âge de 6 ans à Epinay-sur-Seine, avant de passer son adolescence à Lambersart, près de Lille.

RAPPORTEUR DES LOIS TRAVAIL

Après un DEA en économie appliquée à l'université Lille I , il travaille dans le management opérationnel chez Auchan pendant dix ans. Ensuite, il occupe un poste dans les ressources humaines pendant huit ans dans sept sites différents du géant de la grande distribution.

Depuis 2010, il est spécialisé dans la gestion de carrière et le recrutement chez Auchan.

À l'Assemblée, il est membre de la Commission des affaires sociales. Il a été le rapporteur des lois travail . Depuis septembre 2019, il est également porte-parole du groupe des députés La République en Marche.

Marié, il est père de deux filles de 23 et 24 ans. Il est engagé dans l'association "Force femmes", chargée d'aider les femmes de plus de 45 ans à trouver du travail . Il est aussi dans le conseil d'administration de l'Institut du marketing et du management de la distribution (IMMD) à Roubaix.