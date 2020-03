Réforme des retraites : quand Édouard Philippe quittait l'Assemblée pour protester contre le 49-3

En 2016, alors que Manuel Valls usait du 49-3 pour faire passer la loi El Khomri, le député LR Édouard Philippe soulignait que cet outil était "une arme destinée à museler la majorité.

Édouard Philippe, le 19 février 2020 à l'Élysée. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Au 13e jour des débats en première lecture sur la réforme des retraites à l'Assemblée, Édouard Philippe a dégainé samedi 29 février le 49-3 , engageant la responsabilité du gouvernement pour faire adopter le texte sans vote. Le Premier ministre a ainsi voulu "mettre fin à cet épisode de non-débat" avec les oppositions, et "permettre à la suite du processus législatif de s'engager". Un passage en force dénoncé par les syndicats et l'opposition .

Sous la Ve République, cet outil a déjà été utilisé quelque 90 fois, dont six fois par Manuel Valls. Le Premier ministre de François Hollande a dégainé l'arme constitutionnelle trois fois pour la loi Macron en 2015 et trois fois pour la loi El Khomri, ou loi Travail en 2016. À l'époque, Édouard Philippe, alors député Les Républicains de Seine-Maritime, conteste vivement cette façon de voir. Des vidéos relayées sur les réseaux sociaux le montrent accueillir la nouvelle avec indignation et quitter l'Assemblée nationale.

Quelques jours plus tard, il dénonce sur Public Sénat le recours systématique du gouvernement au 49-3. "Les députés ont été élus par le peuple et essaient de le représenter. (Le 49.3) ne leur permet même pas de discuter le texte", critique-t-il. " Le 49.3 n'a jamais été une arme destinée à museler l'opposition ! C'est une arme destinée à museler la majorité. C'est quand le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, quand il n'est pas sûr de faire adopter un texte, qu'il l'utilise", poursuit-il. Il faut souligner que La République en marche est largement majoritaire dans l'Hémicycle à l'heure actuelle : 299 députés LREM et 46 MoDem sur 577 députés.

L'actuel Premier ministre n'est pas le seul membre du gouvernement à avoir vertement critiqué l'usage du 49-3 sous Manuel Valls. "Quand on est obligé, dans une majorité, d'utiliser un instrument aussi brutal pour un texte de loi aussi creux, ça sent la fin de règne !" , estimait à l'époque le député LR de l'Eure et actuel ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, ex-LR, dénonçait de son côté l'"amateurisme" du gouvernement Valls. "Plus de 330 députés élus à gauche et Valls la menace avec le 49-3 pour faire passer la loi Macron. Le coup bas permanent...", écrivait-il sur Twitter le 17 février 2015. Le même jour, sur le même réseau social, Franck Riester, aujourd'hui ministre de la Culture, écrivait : "Le gouvernement prétend promouvoir le débat parlementaire puis impose le 49-3, bafouant la représentation nationale".