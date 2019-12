Réforme des retraites : pourquoi ces agents de la RATP et de la SNCF ne font pas grève

Ils sont ceux que l'on entend le moins lorsque la grève paralyse trains et métros. Les non-grévistes, devenus majorité silencieuse à la SNCF, où le taux de grévistes de 55,6 % le premier jour est tombé largement sous les 10 % trois semaines plus tard. Certes, ce chiffre, que la RATP se garde bien de donner, est à prendre avec précaution.D'abord, les conducteurs de trains, sont encore près de 40 % à « poser le sac ». Ensuite, lorsque le conflit s'éternise, un « roulement » s'organise entre les grévistes, certains posent des jours de congés, voire des arrêts maladie, ce qui fausse les statistiques. Enfin, et c'est l'essentiel, de nombreux non-grévistes sont en fait solidaires du mouvement, mais n'ont pas les moyens financiers de suivre. Mais pour ceux-là, comme pour ceux qui sont au travail car ils ne partagent pas le combat des syndicats contre la réforme des retraites, la situation peut vite devenir insupportable. Des chauffeurs de bus sortent de leurs dépôts sous les huées, des conducteurs de trains prennent leur service sous protection. Et la RATP a ouvert une enquête après l'agression homophobe dont a été victime un machiniste non gréviste du dépôt de Vitry dans le Val-de-Marne. Dans ce cas, la justice a été saisie et, selon nos informations, des agents de la RATP seront convoqués début janvier par la direction.À chaque fois, le secrétaire d'Etat aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, exhorte la SNCF et la RATP à être « très vigilantes » sur les actes « inacceptables » d'intimidation. Ces tensions entre grévistes et non grévistes, la SNCF les avait anticipées. La preuve : dès le 7 novembre, soit un mois avant le début de la grève, elle a lancé, dans un mail que nous avons pu consulter, un appel aux cadres volontaires pour que, en Île-de-France, ils accompagnent les conducteurs non-grévistes. Elle a mobilisé aussi des agents de sécurité et des huissiers pour constater les entraves ...