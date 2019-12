Réforme des retraites : pourquoi aucun des partenaires sociaux n'est-il dirigé par une femme ?

Que ce soit dans la liste des partenaires sociaux invités à Matignon pour échanger sur la réforme des retraites, ou sur des photos prises lors de cette réunion du jeudi 19 décembre, un point a fait beaucoup réagir. Aucun syndicat ni organisation patronale n'étaient représentés par une femme, étant tous dirigés par des hommes.Pourtant, depuis vingt ans, il y avait régulièrement au moins une femme parmi les dirigeants des acteurs sociaux. Les noms et les visages de Nicole Notat (secrétaire générale de la CFDT de 1992 à 2002), de Laurence Parisot (présidente du Medef entre 2005 et 2013), ou encore de Carole Couvert (présidente confédérale de la CFE-CGC de 2013 à 2015), sont encore présents dans les têtes du nombreux Français.« J'avais fait le choix de présenter un trio avec deux femmes, ce qui était aussi un signe, et c'était la première fois qu'une femme était élue à la tête de la CFE-CGC en 70 ans d'existence », se rappelle aujourd'hui Carole Couvert, interrogée par le Parisien.Parité au sein des instances dirigeantesCette année, seuls la FSU, avec Bernadette Groison, ou Solidaires, avec le binôme mixte Cécile Gondard-Lalanne/Eric Beynel, font exception. Mais, malgré leurs complaintes, ils n'étaient pas invités en fin de semaine dernière à Matignon, notamment car leurs syndicats ont obtenu moins de 8 % aux dernières élections professionnelles. Édouard Philippe et les partenaires sociaux, le 19 décembre à Matignon. Il n'y a rien qui vous frappe, sur cette photo (Benoît Tessier, Reuters) ? pic.twitter.com/ygd8ikWFfC-- Denis Cosnard (@DenisCosnard) 19 décembre 2019Faut-il y voir une régression, alors que les syndicats prônent régulièrement l'égalité entre les femmes et les hommes en entreprise ? « Il ne faut pas s'arrêter aux numéros 1. Depuis 1999, la direction de la CGT est paritaire », rétorque Sophie Binet, co-secrétaire générale de la CGT des cadres et techniciens et en charge ...