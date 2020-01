Réforme des retraites : pour Geoffroy Roux de Bézieux, «il faut absolument une mesure d'âge»

Le timing est serré. Alors que l'intersyndicale (CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires et FSU) a appelé à une nouvelle journée d'actions jeudi 9 janvier, avant un appel à manifester dans tout le pays samedi 11 janvier, c'est ce mardi, au ministère du Travail, qu'aura lieu la reprise des négociations avec les syndicats, sous l'égide de Muriel Pénicaud. Ces dernières 24 heures, les uns et les autres ont multiplié les déclarations pour trouver une porte de sortie, sur la question explosive de l'âge pivot notamment.Inquiet de l'impact des grèves sur notre économie, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, nous assure de l'état d'esprit positif dans lequel il se rendra rue de Grenelle, tout en rappelant ses « lignes rouges » intangibles : le financement de la réforme, le maintien des cotisations et la question de la pénibilité.Alors que la notion d'âge pivot à 64 ans provoque une levée de boucliers des syndicats, Richard Ferrand a proposé que la décote soit temporaire, et non définitive, pour ceux qui partiraient avant cet âge-là. Est-ce une bonne idée ?GEOFFROY ROUX DE BÉZIEUX. Je ne suis pas favorable à cette proposition. Il faut absolument une mesure d'âge, car nous vivons de plus en plus vieux et en bonne santé. Avec cette nouvelle notion d'âge pivot, on pourrait donc toujours partir à la retraite à 62 ans, mais avec une décote. Richard Ferrand propose que cette décote soit juste temporaire, à l'instar de ce qu'ont décidé les régimes Agirc-Arrco en 2015 ? Certes, on peut toujours envisager des améliorations, mais il faut que tout cela soit bouclé financièrement -ce sera l'une de nos trois lignes rouges tout au long de cette négociation. Or, là, cela ne serait pas le cas. Car la réforme doit financer non seulement les déficits prévus, mais aussi les nouvelles promesses, comme la forte revalorisation des pensions minimum, les points supplémentaires dès le 1er enfant, etc.La CFDT, elle, ...