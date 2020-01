Réforme des retraites : Philippe fait durer le suspense

Il n'y a pas eu de volutes de fumée blanche ce vendredi soir à Matignon. Pas de compromis dégagé avec les syndicats en ce 37ème jour de grève et de bras de fer sur la réforme des retraites. Pourtant, à en croire le Premier ministre, la fumée devrait enfin sortir rue de Varenne. « Demain (NDLR : ce samedi), s'est engagé Edouard Philippe. Par écrit, j'adresserai des propositions concrètes. »Peut-être la fin d'un long marathon de tractations entre l'exécutif et les syndicats réformistes qui achoppent depuis des semaines sur l'âge pivot. Un repoussoir absolu pour Laurent Berger, patron de la CFDT. Problème : pour le chef du gouvernement, cet « âge d'équilibre » écrit en toutes lettres dans le projet de loi - en tout cas à ce stade - reste le meilleur moyen de financer le nouveau système. LIRE AUSSI > Ce que contient le projet de loi« C'est long, c'est intense, c'est fatigant, c'est de la négociation, raconte un proche du chef du gouvernement. La vérité est qu'on n'a pas encore les termes d'un accord mais on est plus près d'y arriver. » Le temps presse, la crise s'éternise, les Français s'impatientent, autant que le chef de l'Etat. « Il faut trouver un compromis rapide », avait intimé Emmanuel Macron à son Premier ministre lors de ses vœux le 31 décembre. C'était il y a dix jours...Reformuler le «deal» de manière diplomatiqueAvant d'atteindre (si tout se passe comme prévu) le dénouement, la nuit s'annonçait longue au sommet de l'Etat. À l'issue de ces échanges avec les partenaires sociaux, Edouard Philippe a désigné les différentes protagonistes qui prendraient part à ce processus. Comptables, avec lui, de la décision qui sera actée. Dans le premier rôle : Emmanuel Macron qui devait d'abord s'exprimer ce vendredi dès 19 heures au Palais d'Iéna sur l'environnement. Ensuite, les représentants de la majorité. « Il faut s'assurer qu'ils sont d'accord ...