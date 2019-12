Réforme des retraites : Philippe convoque ses ministres dimanche pour les «derniers réglages»

Il arrive que de nécessaires ajustements de calendrier servent la communication à merveille. Le Conseil des ministres ne pouvant se réunir mercredi, pour cause de sommet de l'Otan, celui-ci se tiendra jeudi. L'occasion d'afficher un pack gouvernemental sur le pont, alors que ce jour-là le pays devrait être à l'arrêt, conséquence d'une grève massive contre la réforme des retraites.Pour tenter de chasser le spectre de 1995, et alors que les organisations syndicales ou de jeunesse se projettent déjà dans « l'après-5 décembre » espérant faire durer la mobilisation, l'exécutif surjoue justement la mobilisation. Et multiplie les réunions tous azimuts, y compris ce dimanche 1er décembre, avec l'organisation d'un nouveau séminaire gouvernemental de 16 heures à 22 heures.« Recaler le sens, le pourquoi, le comment »C'est le rendez-vous des « derniers réglages avant que le projet n'entre dans une phase plus décisive », fait-on valoir à Matignon. Objectif, résume-t-on de même source : « Recaler le sens, le pourquoi, le comment, les bons mots, la communication avec les éléments de langage. Bref, la bonne ligne, la bonne communication, le bon plan d'action. » Autrement dit, il s'agit d'accorder les violons ministériels à l'entame d'une semaine décisive.Sur le fond, trois « mantras » sont édictés par l'Elysée : « universalité, équité et responsabilité ». Du « en même temps » dans le texte, à en croire un ministre. « Il faut que la réforme soit équilibrée financièrement, pour plaire à l'électorat attaché au sérieux, mais qu'elle comporte aussi des mesures sociales. Si nous voulons parler à l'électorat populaire, tenté par le vote RN, ce ne peut être que du sel » argumente ce pilier du gouvernement.« Rien n'est réfléchi ! »Pour les pistes concrètes, en revanche, il faudra encore attendre. Quand bien même certains, au sein de la majorité, s'alarment de la confusion ...