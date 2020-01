Réforme des retraites : pas de vendredi noir dans les transports

Les syndicats de la SNCF et de la RATP avaient prévenu : épuisés financièrement, les grévistes vont désormais cibler les jours forts. Après quelques jours d'accalmie, de nouvelles perturbations sont donc attendues sur le réseau ferroviaire et dans le métro parisien, lors de cette 7e journée de manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Mais pas de « blocage total » en vue. Selon la SNCF, les TGV Inoui, les Ouigo, les trains internationaux Thalys et Eurostar devraient rouler normalement. En province, il y aura en moyenne sept TER sur dix.Quant à l'Ile-de-France, la compagnie table sur trois Transiliens sur cinq et entre un RER sur deux et trois RER sur quatre selon les heures. Côté RATP, on prévoit un trafic « très perturbé » avec cinq lignes de métro (3, 5, 6, 12 et 13) particulièrement touchées. Seules trois lignes auront un fonctionnement normal (1, 14 et 7bis). Sur la route, comptez trois autobus sur quatre.« On peut estimer que la mobilisation ne reprend pas, reconnaît ce délégué syndical de SUD Rail. Mais au bout de cinquante jours de grève, ce n'est pas si mal. Il reste surtout les jeunes conducteurs ; les plus anciens ont compris qu'ils ne seront pas concernés par la réforme. »Les salariés de l'énergie très mobilisésEnfin dans l'aérien, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) prévoit quelques perturbations dans le ciel. En fait, ce sont surtout les salariés de l'énergie qui apparaissent les plus mobilisés.Coupures, baisses de charge dans les centrales, basculements en heures creuses... « On est clairement monté d'un cran toute cette semaine, observe Sébastien Menesplier, secrétaire général de la CGT Mines-Energie. Des barrages filtrants ont été mis en place dans dix centrales nucléaires. Ils permettent de n'assurer que le minimum de production nécessaire à la sécurité du réseau, obligeant EDF, notamment dans cette période de froid, soit à ...