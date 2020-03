Réforme des retraites : « On peut financer la pénibilité sans mesure d'âge »

Le gouvernement a décidé de recourir au 49.3 pour faire passer, sans vote, sa réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Même amendée dans le sens réclamé par les syndicats réformistes, la version retenue ne convient pas à la CFDT. Frédéric Sève, le négociateur retraites de l'organisation de Laurent Berger, fait le point sur ce que le syndicat réclame pour éventuellement soutenir la réforme.Le Point : Le gouvernement vient d'utiliser l'article 49.3 à l'Assemblée nationale pour faire avancer l'examen de sa réforme des retraites. Avait-il le choix, face à l'obstruction parlementaire de La France insoumise notamment ?On a toujours le choix. En voulant à tout prix passer avant les municipales, le gouvernement s'est mis en difficulté. S'il avait respecté un délai de six semaines entre le dépôt du projet de loi et sa transmission à l'Assemblée, il aurait pu appliquer la procédure de temps législatif programmé, qui permet de dire que le débat ne peut dépasser une certaine durée. Il y avait clairement une obstruction stérile, mais le choix du gouvernement l'exposait à ce risque. Les torts sont donc partagés. Je constate, plus généralement, une incapacité manifeste et inquiétante des politiques à discuter sereinement des retraites. Dès qu'il en est question, chacun bascule dans une posture. Les uns veulent absolument une mesure d'âge ou s'attaquer aux régimes spéciaux, les autres refusent systématiquement toute réforme, etc....