Réforme des retraites : nouvelle épreuve de force entre le gouvernement et les syndicats

Bloc contre bloc. A l'aube d'une semaine capitale où Emmanuel Macron joue son avenir politique et son costume de réformateur, aucun camp ne veut en démordre, dans une partie de poker menteur digne des plus belles heures de tension sociale.Du côté des syndicats, galvanisés par les 800 000 manifestants qui se sont mobilisés le 5 décembre dans toute la France contre la réforme des retraites, à l'appel de la CGT, FO, Solidaires et la FSU, on y croit dur comme fer. Pour Philippe Martinez, c'est la capitulation ou rien ! « Nous tiendrons jusqu'au retrait » de la réforme, dans laquelle « il n'y a rien de bon », claironne le secrétaire général de la CGT. Il mise gros sur la nouvelle journée de mobilisation mardi 10 décembre, mais ne s'aventure pas à fixer d'objectif chiffré : « Il n'est pas facile de faire grève, mais le mécontentement est là. »Tout aussi véhément à propos de la fusion des 42 régimes dans un système universel par points, le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Veyrier, a bombé le torse ce dimanche 8 décembre sur BFM : « Je ne négocierai pas la mise en œuvre de ce que je qualifie de monstre, de danger pour les retraites de demain. » Quant à la CFDT, premier syndicat en nombre d'adhérents et le seul à approuver un système par points, son patron Laurent Berger a fixé une ligne rouge : pas question de mesures touchant à l'âge, ce qui reviendrait, selon lui, à une logique comptable.LIRE AUSSI > Les 9 questions auxquelles Edouard Philippe va devoir répondreDu côté du pouvoir, on se veut aussi inflexible. « N'ayez pas d'inquiétude », a répondu ces dernières heures Emmanuel Macron à des fidèles qui s'alarmaient qu'il puisse lâcher. A l'Elysée comme Matignon, on fait le calcul suivant : la province n'est pas trop touchée par les grèves, et l'on connaît bien les acteurs de ce combat, classique. « Ça n'a pas le caractère brûlant des Gilets jaunes », ...