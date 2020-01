Réforme des retraites : nouveau calendrier, dernières concertations

Le gouvernement a légèrement modifié ce vendredi le calendrier de la réforme des retraites, se donnant deux jours supplémentaires pour ficeler son texte. Annoncé initialement pour le 22 janvier, le projet de loi devant créer un régime universel, par points, de retraite sera finalement présenté en Conseil des ministres le vendredi 24 janvier.Deux petits jours de plus donc pour mener une ultime concertation, évoquée ce vendredi matin lors d'une réunion de travail non programmée à Matignon autour d'Édouard Philippe. Tous les ministres concernés par la réforme étaient là : Muriel Pénicaud (Travail), Élisabeth Borne (Transition écologique), Agnès Buzyn (Santé), ainsi que les secrétaires d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, et celui chargé des retraites, Laurent Pietraszewski.Des ministres ressortis vers 10h45 regonflés à bloc, avec chacun une mission précise et un objectif commun : éteindre tous les incendies en cours, « en rassurant, en expliquant », glisse un des participants. « Il y a beaucoup de grain à moudre, beaucoup de choses sur la table aujourd'hui » pour « trouver la voie d'un compromis rapide », avait auparavant assuré sur France 2 Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement.« Le texte continuera à vivre »Concrètement, à partir de ce mardi, quatre « blocs » de concertation avec les partenaires sociaux vont démarrer. Le premier, consacré à la pénibilité, à la gestion de la fin de carrière et à la progressivité de la retraite, sera piloté par Muriel Pénicaud, Agnès Buzyn se chargeant plus précisément du volet hôpital et Olivier Dussopt du volet fonction publique.Les deux blocs suivants, sur lesquels va travailler le nouveau M. Retraite, Laurent Pietraszewski, concernent la pension minimum (prévue aujourd'hui à 85 % du smic mais la CFDT par exemple réclame 100 % du smic) et la méthode de convergence vers le système universel. Enfin, dernier bloc, Laurent Pietraszewski et ...