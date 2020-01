Réforme des retraites : mobilisation en hausse à Paris et dans toute la France

La conférence sur le financement réclamée par la CFDT sera lancée le 30 janvier prochain au Conseil économique, social et environnemental.Sitôt adoptés en Conseil des ministres, les deux projets de loi (l'un organique, l'autre ordinaire) visant à créer un « système universel » de retraite par points seront transmis à l'Assemblée nationale.Des points restent en suspens : la pénibilité, le minimum de pension, les fins de carrière et l'emploi des seniors.La mobilisation est en hausse, avec la CGT qui revendique 1,3 million de manifestants dans toute la France, et le ministère de l'Intérieur, qui, lui, en dénombre 239 000. Soit plus que le 16 janvier, ou l'Intérieur comptait 187 000 et la CGT 800 000.À Paris, trois chiffres différents se font la guerre : le ministère de l'Intérieur compte 31 000 manifestants, le cabinet indépendant Occurrence 39 000, et la CGT entre 350 et 400 000. Là aussi, la mobilisation est en hausse : le 16 janvier, le ministère de l'Intérieur comptait 23 000 manifestants, le cabinet indépendant 28 000 manifestants, et la CGT 270 000. » Revivez les événements de la journée20 heures. C'est la fin de ce direct. Merci de l'avoir suivi !19h30. Le cortège parisien en images. Nos reporters vidéo ont suivi la manifestation cet après-midi. Découvrez leur suivi en images. Réforme des retraites : « On ne lâchera rien ! » 19h20. Des incidents à Lille. La mobilisation lilloise a été marquée par des tensions entre forces de l'ordre et manifestants. Des tirs de gaz lacrymogènes ont été lancés, avec des ripostes par des jets de projectiles, relate le site actu.fr.19 heures. Du côté des métros. La station Concorde, qui a été fermée durant l'après-midi, est rouverte depuis une heure pour les lignes 1, 8 et 12. La ligne 1, de son côté, a rouvert les stations Champs Élysées Clemenceau, Franklin D. Roosevelt, George V, Charles de Gaulle Étoile, et Argentine. #ligne1 Les stations ...