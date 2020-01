Réforme des retraites : Mélenchon dénonce "un attentat, un coup de force" contre la démocratie

Le leader de La France insoumise a de nouveau appelé au retrait du projet de réforme des retraites, dénonçant un pas vers un système de retraite par capitalisation.

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon au piquet de grève du centre de bus RATP de Vitry-sur-Seine, le 13 janvier 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a dénoncé ce lundi 13 janvier "un attentat, un coup de force" contre la démocratie, en évoquant le projet de loi pour la réforme des retraites .

"On va nous demander de voter à l'Assemblée nationale, pour la première fois dans notre histoire, une loi avec des trous", a dénoncé le leader insoumis qui s'est rendu au piquet de grève du centre de bus RATP de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) pour soutenir "les salariés en lutte" . " On va nous demander de dire oui ou non à un texte dont on ne sait pas ce qu'il contient réellement à la fin et qui va être rénové au mois de mai", a-t-il poursuivi.

"Où est la logique parlementaire ? Où est la démocratie dans un cadre comme celui-là ?", s'est insurgé Jean-Luc Mélenchon. " C'est un attentat, un coup de force qui est fait contre la démocratie et contre la démocratie sociale ", a-t-il assené.

Le leader insoumis a de nouveau appelé au retrait du projet de réforme. "Non c'est non !", a martelé Jean-Luc Mélenchon. " Aujourd'hui, c'est la retraite par point. Et si nous avons la stupidité d'y céder, demain matin ce sera la retraite par capitalisation parce qu'on ne peut pas tranformer directement le système actuel", a poursuivi l'élu des Bouches-du-Rhône. "Vous vous battez pour la patrie républicaine c'est-à-dire une république sociale", a-t-il déclaré aux grévistes.

Le gouvernement continue de tenter de désamorcer le conflit après l'annonce du retrait du projet de loi de la mesure instaurant un âge pivot à 64 ans. Si certains syndicats, à l'instar de la CFDT, ont salué le geste du gouvernement, tous estiment que la solution à la crise est encore loin d'être trouvée, d'autant que le gouvernement a assorti le retrait de la mesure de l'obligation de trouver des solutions alternatives pour que le régime soit à l'équilibre en 2027, ce qui a conduit le premier secrétaire du PS Olivier Faure a dénoncé "une fake négociation".