Réforme des retraites : Mélenchon appelle les grévistes à "tenir bon"

Les annonces du Premier ministre Édouard Philippe n'ont pas convaincu le chef de file de La France insoumise. Selon lui, ces "embrouilles de dernières minutes ne changent rien au fond ni même à la forme du projet".

Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, lors d'un rassemblement de cheminots gare de Lyon à Paris, le 24 décembre 2019. ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

"Il faut tenir bon". Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a appelé dimanche 12 janvier les opposants à la réforme des retraites à continuer grèves et manifestations. Au lendemain du "compromis" proposé par le Premier ministre aux partenaires sociaux de retirer l'âge pivot de 64 ans, Jean-Luc Mélenchon a estimé sur son blog que "ces annonces vont aller tout droit à la poubelle bien encombrée où gisent déjà les trouvailles de dernière minute des précédents gouvernements 'droits dans leurs bottes'".

Selon le président du groupe des députés Insoumis, " les embrouilles de dernières minutes ne changent rien au fond ni même à la forme du projet gouvernemental . Ces gens surestiment leur pouvoir et sous-estiment l'exaspération populaire". " La grève reconductible continue et s'étend à de nouveaux secteurs inhabituels, une jonction entre classes moyennes et milieux populaires s'opère dans une revendication sociale commune", a-t-il déclaré.

La France insoumise demande le retrait du projet du gouvernement et propose une réforme faisant revenir l'âge de départ à la retraite à 60 ans , financée par l'augmentation des cotisations sociales née d'une augmentation des salaires et appuyée sur l'investissement public dans la transition écologique pour créer des emplois.