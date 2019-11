Réforme des retraites : Marine Le Pen dénonce un "hold-up" du gouvernement

La présidente du Rassemblement national a fustigé la réforme voulue par le gouvernement alors que le système actuel est "remarquable". Si elle ne se joindra pas aux manifestatants le 5 décembre lors de la journée de grève intersyndicale, Marine Le Pen a indiqué que des responsables de son parti seraient "sûrement" dans le cortège.

La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen, le 5 novembre 2019, à l'Assemblée nationale ( AFP / THOMAS SAMSON )

"Notre système de retraite est remarquable, il faut le sauver", a affirmé la présidente du Rassemblement national dans une interview au quotidien 20 Minutes , publiée le mercredi 20 novembre. Notre système "fonctionne plutôt bien pour peu que le gouvernement crée de l'emploi et mette en œuvre une politique de natalité, ce qu'il est incapable de faire", a-t-elle dénoncé.

"La réforme du gouvernement va être le hold-up du siècle ", a-t-elle martelé avant de détailler : "Les réserves, notamment des régimes autonomes, vont être ponctionnées à hauteur de plus de 160 milliards d'euros. La réforme va aussi précariser le parcours de fin de vie puisque la retraite par points fera l'objet d'une révision annuelle. Chaque année, le gouvernement déterminera la valeur du point en fonction de son budget. Donc au moment du départ en retraite, on ne saura pas combien on touchera dans un an, dans cinq ans, dans dix ans".

"Le gouvernement est mauvais sur la natalité et l'emploi. Il fait des dépenses inconsidérées pour l'immigration de plus en plus massive et anarchique et demande aux Français de payer . Pardon, mais la retraite n'est pas un cadeau du ciel, les Français cotisent", a encore dénoncé Marine Le Pen.

Un soutien aux manifestants

La dirigeante du RN a affirmé soutenir "sans réserve" ceux qui iront manifester le 5 décembre lors de la journée de grève intersyndicale contre la réforme des retraites. " si la France est bloquée du fait de la mobilisation c'est de la faute exclusive du gouvernement ", considère-t-elle. Toutefois, Marine Le Pen ne se joindra pas aux manifestants, considérant que "ce n'est pas le rôle d'un dirigeant d'un mouvement politique, sauf situation très exceptionnelle". La présidente du Rassemblement national affirme toutefois qu'"il y aura sûrement des responsables du RN" dans les cortèges.

Marine Le Pen considère que la France n'est "pas une démocratie" à "partir du moment où la volonté du peuple n'est pas exprimée" à l'Assemblée. Si bien que la seule "possibilité (laissée) aux Français pour exprimer leur désaccord", c'est "la rue". "J'ai toujours dit qu'il y avait une aspiration démocratique des 'gilets jaunes' à laquelle aucune réponse n'a été apportée. Le premier parti de France est représenté par 0,2% des parlementaires, donc l'Assemblée n'est pas représentative. Ça pose un problème fondamental. Qu'est-ce qui est laissé comme possibilité aux Français pour exprimer leur désaccord ? La rue. Il n'y a pas d'autres moyens que celui-là", soutient la dirigeante d'extrême droite.

Elle juge par ailleurs qu'une déclaration du préfet de police de Paris Didier Lallement - vu dans une vidéo en train de répondre à une sexagénaire se présentant comme une "gilet jaune" non-violente qu'il n'est "pas dans le même camp" qu'elle - "démontre qu'il considère déjà qu'on est en guerre civile". "C'est une faute majeure de sa part d'avoir utilisé cette expression, et cela le discrédite dans sa fonction", a ajouté Mme Le Pen.