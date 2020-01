Réforme des retraites : lors de ses vœux, Macron demande un «compromis rapide»

Le message est aussi dans la posture. Comme l'an dernier, Emmanuel Macron présente ses vœux debout. Manière de signifier que la grève, qui s'annonce ce jeudi comme la plus longue depuis 30 ans, ne lui fera « rien céder au pessimisme ou à l'immobilisme ». Il le dit : « Les inquiétudes ne sauraient pousser à l'inaction car il y a trop à faire. » Voilà pour ceux qui, jusque dans son entourage, s'alarment de le voir à l'arrêt, sans souffle.Les blocages sur les retraites, il entend d'ailleurs qu'ils soient dénoués. Et promptement, lui qui martèle que cette réforme « sera menée à son terme ». « J'attends du gouvernement d'Edouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide », insiste-t-il. Ce disant, le chef de l'Etat s'adresse aux Français. Mais le destinataire principal de cette injonction est bien le Premier ministre. Le président accroît un peu plus la pression pesant sur ses épaules. Il insiste : « Je suis, comme vous, impatient de voir la situation s'améliorer pour nous tous, en particulier pour les plus fragiles. »Le terme «pénibilité» n'est pas prononcéLui qui revendique « une application à la lettre des institutions de la Ve République » - l'expression fétiche de ses proches - se fait plus « élyséen » que jamais. « Il a toujours été dans ce schéma : je donne la vision, le Premier ministre exécute », souffle un conseiller ministériel. Ceux qui, au sein de la majorité, espéraient qu'il entre dans le Meccano de la réforme par une annonce choc sur le décrié âge pivot à 64 ans, qu'il évoque sans jamais le citer, en sont pour leurs frais. Une indication, toutefois : « Nous prendrons en compte les tâches difficiles pour permettre à ceux qui les exercent de partir plus tôt sans que cela soit lié à un statut ou à une entreprise. » Le terme « pénibilité », que Macron n'aime pas, n'est pas prononcé. Mais le propos est limpide. Reste au chef du ...