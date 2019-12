Réforme des retraites : «Les salariés du privé vont payer les pots cassés»

Écouter le discours d'Édouard Philippe à propos de la réforme des retraites. Mercredi matin, de rares salariés avaient rajouté cette contrainte supplémentaire dans leur agenda chamboulé par les grèves. « Mon objectif, c'était d'abord de gagner mon lieu de travail sans utiliser les transports en commun, de trouver une solution pour faire garder mes enfants, mais je suis aussi parvenu à écouter le Premier ministre », claironne Olivier, ingénieur informatique à la BNP. Le jeune quadragénaire a suivi les annonces lors de sa pause déjeuner. « Je retiens la suppression des régimes spéciaux, à laquelle je suis favorable, car un certain nombre d'avantages, autrefois justifiés, ne le sont plus aujourd'hui », relève-t-il. Avant de rouspéter : « Mais j'ai entendu dire que les cheminots ne seraient concernés par la réforme que plus tard, ils s'en tirent bien... »Caroline, 31 ans, sort du siège de Vinci, à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), où elle exerce une mission de prestation de service. La réforme ne l'inquiète pas outre mesure, même si « l'âge de départ à la retraite sera porté à 64 ans via un système de bonus-malus ». « De toute façon, je partais du principe que j'allais travailler plus longtemps que les générations précédentes, explique-t-elle. Par ailleurs, je prévois de m'organiser, en préparant ma retraite de mon côté, par exemple avec un plan épargne de type Perco ».«Une façon de diviser pour mieux régner»Sophie, née en 1985 et CDD dans un grand groupe agroalimentaire, « bascule dans le nouveau système, contrairement aux Français nés avant 1975 qui ne seront pas concernés par la réforme », a-t-elle retenu. Elle s'agace : « C'est une façon de diviser pour mieux régner, de jouer les générations les unes contre les autres, en espérant que ceux qui passent entre les gouttes ne se mobiliseront pas... Moi, je pense au contraire que le mouvement va se durcir ! » LIRE AUSSI ...