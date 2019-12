Réforme des retraites : Les Républicains font leurs contre-propositions

Comment être un parti d'opposition à Emmanuel Macron quand celui-ci met en place une réforme que les sympathisants de droite approuvent ? Comment critiquer l'action du gouvernement sans donner l'impression de cautionner les blocages, voire les violences ? Ce sont à ces délicates questions que doivent répondre Les Républicains (LR) à l'occasion de la mobilisation du 5 décembre contre la réforme des retraites. Il y a pile un an, Laurent Wauquiez s'affichait avec une chasuble fluo aux côtés des Gilets jaunes. Une « erreur » avait reconnu rétrospectivement le parti.La formation de Christian Jacob a d'autant plus conscience du piège qui lui est tendu qu'il est lui-même divisé sur la question des retraites, entre libéraux, ardents défenseurs de l'équilibre financier, et tenants d'une ligne plus sociale. Le sujet a fait l'objet d'une discussion lors d'un comité stratégique le 26 novembre.Lors de celui-ci, il a été convenu que LR insisterait prioritairement sur « l'échec de la méthode Macron ». « Anxiogène », celle-ci aurait pour conséquence de faire descendre des centaines de milliers de Français dans la rue sans que l'on connaisse pour autant les contours précis de la réforme.Nicolas Sarkozy consultéLa conférence de presse organisée ce mercredi 4 décembre par la direction de LR a été l'occasion de le rappeler. Selon nos informations, Nicolas Sarkozy, qui proposait lors de la primaire un report de l'âge légal de départ à la retraite à 63 ans, a été consulté pour sa préparation. « Macron ment aux Français quand il dit qu'il ne va pas falloir travailler davantage, y a fustigé Guillaume Peltier, vice-président délégué du parti. Nous, on le dit, contrairement au flou entretenu par Macron. »Le report de l'âge légal de départ, qui fait l'objet d'un relatif consensus à droite, constitue en effet le cœur de la contre-proposition de LR (qui le fixe « autour de 64 ans »), avec ...