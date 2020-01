Réforme des retraites : les recettes miracles de la gauche

Une fois n'est pas coutume, la gauche apparaît unie. Unie pour porter un projet alternatif à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Une multitude de petits mouvements*, mais aussi le Parti socialiste, le Parti communiste et Europe Écologie-Les Verts se sont regroupés au sein d'une « plateforme commune des forces de gauche et écologistes » pour formuler des propositions communes. Mercredi 22 janvier, ils ont dévoilé un document de 9 pages intitulé « Retraites, d'autres choix sont possibles ».Ils promettent « la fin de toute mesure nouvelle consistant à allonger la durée de cotisation ». Avec eux, il n'y aurait donc aucune mesure sur l'âge, « ni maintenant ni plus tard ». Comme les climatosceptiques, la gauche ne s'embarrasse pas beaucoup de la réalité démographique : peu importe que le nombre d'actifs par rapport aux retraités continue à diminuer. En 1960, il y avait plus de quatre cotisants pour un retraité contre seulement 1,7 aujourd'hui et probablement 1,6 cotisant en 2030, selon les projections du Conseil d'orientation des retraites (COR).Lire aussi Réforme des retraites : les dessous d'un dealUne règle d'or au profit des retraitésDeuxième promesse totalement intenable dans l'équilibre actuel : une nouvelle « règle d'or » qui assurerait une parité de niveau de vie entre les retraités et les actifs. Un rapide coup d'?il aux projections du COR pour le système actuel montre que ce n'est pas possible....