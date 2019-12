Réforme des retraites : les policiers suspendent leur mobilisation

Les policiers rentrent dans le rang. Après une réunion jeudi avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et le haut-commissaire aux Retraites, Jean-Paul Delevoye, les syndicats policiers ont annoncé ce jeudi soir qu'ils suspendaient leur mouvement de protestation contre la réforme des retraites.Ils saluent des « avancées » pour le maintien de leur régime dérogatoire. « Il y a des avancées, à partir du moment où un policier est considéré comme policier, il conservera un régime dérogatoire dans le régime universel qu'Édouard Philippe tente de mettre en place », a déclaré Yves Lefebvre, secrétaire général d'Unité-SGP Police. Cette réunion organisée place Beauvau rassemblait les syndicats policiers, le ministre de l'Intérieur, le haut-commissaire aux Retraites et un conseiller de Matignon.Selon leurs représentants syndicaux, les organisations ont obtenu gain de cause sur leur principale revendication, à savoir le maintien pour tous les policiers, de la bonification spéciale dite « du cinquième » ou « quinquennale », qui leur offre une annuité (quatre trimestres) de cotisation tous les cinq ans. Elle est plafonnée à cinq annuités.« Le statut spécial sera préservé »Le policier « bénéficiera des avantages des régimes particuliers : possibilité d'ouverture des droits à 52 ans, un départ à la retraite à 57 ans et la bonification du 5e qui sera maintenue par une surcotisation de l'employeur, le ministère de l'Intérieur », a exposé Yves Lefebvre, secrétaire général d'Unité-SGP Police.« On ressort de cette réunion assez confiants. Le ministre nous a assuré que le statut spécial sera préservé », a déclaré le secrétaire général d'Alliance, Fabien Vanhemelryck.Selon les syndicats, plusieurs questions restent toutefois en suspens et ils attendent un courrier synthétisant la position du gouvernement, que le ministre de l'Intérieur a selon eux promis pour samedi, avant de ...