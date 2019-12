Réforme des retraites : les partis de gauche cherchent l'union pour contrer le gouvernement

Le Parti communiste a organisé, mercredi, un meeting unitaire pour demander le retrait du projet d'Emmanuel Macron et mettre en place « une contre-réforme ».

En musique, on appelle ça un « supergroupe ». Comprendre : un groupe composé de célébrités mais à l'existence éphémère. Le meeting organisé, mercredi 11 décembre à la Bourse du travail de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), par le Parti communiste (PCF) contre la réforme des retraites, en a été la déclinaison politique.

Tous les partis de gauche ont répondu présents, ainsi que les syndicats Solidaires et la CGT. La liste complète des participants est trop longue pour être reproduite de manière complète. Mais citons pêle-mêle : Lutte ouvrière (LO), La France insoumise (LFI), le Parti socialiste (PS) ou encore Europe Ecologie-Les Verts (EELV) ; ainsi que de plus petites organisations comme République et socialisme, Place publique ou Génération.s. Tous étaient là pour s'opposer à « la retraite Macron » et pour affirmer qu'une « autre retraite est possible ».

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF résume l'état d'esprit de la soirée : « L'unanimité contre la réforme du gouvernement. Nous demandons le retrait de ce projet. On est tous unis sur ce point et appelons à la mobilisation le 17 décembre. » Le patron du PCF ne pouvait rêver de meilleur timing pour son moment « historique », prévu depuis plusieurs jours : la CFDT a décidé, mercredi, de rejoindre le mouvement contre le projet du gouvernement. L'unité était donc parfaite, aussi bien du côté syndical que politique.

« Macron est fort de nos divisions »

Mais si la photo de famille était impressionnante, reste à savoir si toutes les formations de gauche - soit réformistes, soit populistes, soit révolutionnaires - pensent la même chose. Et, à mesure que l'on se penche sur les positions des uns et des autres, on se rend compte que l'union va être un combat. « Il y a des désaccords entre nous, notamment sur la retraite par points », a ainsi reconnu Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris, et l'une des dirigeantes de la Gauche républicaine et socialiste, proche de LFI.

