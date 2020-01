Réforme des retraites : les opposants de nouveau dans la rue ce mercredi

La lutte se poursuit malgré tout. Même si la mobilisation des ces dernières semaines est en forte chute, que le mouvement de grève perturbe beaucoup moins les transports et que le projet de loi sur la réforme des retraites a démarré son parcours législatif, les opposants restent mobilisés. Et ce mercredi, les syndicats organisent la huitième journée nationale interprofessionnelle, alors que la mise en garde sévère du Conseil d'Etat n'a pas ébranlé la détermination de l'exécutif à aller jusqu'au bout.Cette journée de manifestations intervient alors que les deux projets de loi, l'un organique, l'autre ordinaire, ont démarré leur parcours à l'Assemblée nationale après leur adoption vendredi en conseil des ministres. Les discussions dans l'Hémicycle doivent démarrer le 17 février.Comme d'habitude, les cortèges en région s'élanceront à partir du milieu de la matinée, tandis qu'à Paris, les manifestants partiront à 13h30 de la place d'Italie (XIII e arrondissement) pour rejoindre les Invalides (VIIe), après être notamment passés par Port-Royal et Montparnasse. LIRE AUSSI > Grève RATP et SNCF : métro, RER, Transilien, stations fermées... les prévisions de trafic de mercrediLes opposants au texte, qui avaient déjà mobilisé dans la rue vendredi (entre 249 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et 1,3 million selon la CGT) ont donc été ragaillardis par la publication vendredi d'un avis particulièrement critique du conseil d'Etat, qui a regretté ne pas avoir eu le temps de « garantir au mieux la sécurité juridique » du projet de réforme. La plus haute juridiction administrative française a critiqué le recours à 29 ordonnances qui font « perdre la visibilité d'ensemble », et a pointé des projections financières « lacunaires ».« Je n'ai jamais pensé que cette réforme serait simple »C'est « un choix assumé du gouvernement » d'écrire « au fur et à mesure que ...