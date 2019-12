Réforme des retraites : les implacables chiffres de la démographie

Au moins 14 pays membres de l'Union européenne (UE des 28) ont réformé leur système de retraite ces deux dernières années. En Belgique, l'âge légal de départ à la retraite passera à 66 ans en 2025, tout comme au Royaume-Uni dès l'année prochaine.La raison ? Tenter de maintenir le plus de gens au travail tout en garantissant une pension minimum. « Il y avait quatre actifs pour financer un retraité en 1950. Il n'y en a plus que 1,7 aujourd'hui », assurait Édouard Philippe lors de sa présentation de la réforme des retraites mercredi 11 décembre. En 2018, la France comptait 17,2 millions de retraités. Ce chiffre tend à grossir, sans que le nombre d'actifs puisse suivre le rythme, ce qui pose une équivoque sur le financement des retraites futures.La France n'est pas la seule dans ce cas-là. Le même constat est fait chez ses voisins européens. Globalement, la situation est la même dans l'ensemble des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).L'OCDE parvient à cette même conclusion dans son dernier rapport sur l'état des retraites, publié le 29 novembre dernier, qui souligne que la situation fait subir « une pression continue sur les systèmes de retraite ».Source : calculs basés sur l'OCDEEn 1950, selon l'OCDE, la France comptait plus de 5 personnes potentiellement actives ? c'est-à-dire ayant entre 20 et 64 ans ? pour 1 retraité. En 2020, ce ratio devrait chuter à moins...