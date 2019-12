Réforme des retraites : «Les Français pourront se faire leur opinion», promet Edouard Philippe

Pour Édouard Philippe, c'est « le D-Day, le jour le plus long ! », s'en amuse un de ses amis. Ce mercredi à midi, devant le Conseil économique social et environnemental (Cese), le Premier ministre n'a pas le droit à l'erreur, en dévoilant les contours précis de sa réforme des retraites, l'une des plus importantes du quinquennat. Dix-huit mois après le début des consultations, son discours est attendu au tournant - d'autant plus qu'une très forte incertitude règne sur les annonces - dans un pays qui tourne au rythme des grèves et des manifestations depuis jeudi dernier.Ce mardi soir à l'Elysée, il doit présenter avec Emmanuel Macron les ultimes arbitrages de sa réforme aux ténors de la majorité. Le Premier ministre les restituera mercredi à la mi-journée, avant d'en assurer le service après-vente le soir au 20 Heures de TF1. Le choix du Cese, composé de représentants du monde économique et social, n'a rien d'anodin. Le 12 septembre déjà, Édouard Philippe y était venu délivrer des éléments de calendrier sur la réforme. « Et il revient vers eux ce mercredi pour leur réserver la primauté de ses annonces. C'est clairement un geste vis-à-vis des partenaires sociaux, des corps intermédiaires », défend-on à Matignon, soucieux de montrer que l'exécutif joue « à fond la carte de l'horizontalité ».« Pas de baguette magique »Ce texte, Philippe le prépare depuis plusieurs jours, aidé par les conseillers du pôle social et santé à l'Elysée et Matignon, puis de son conseiller en communication Charles Hufnagel. « Ce sera un discours d'annonces, il veut de la clarté », résume sans plus en dire ce dernier.« Je sais que beaucoup de Français se posent des questions sur le régime universel de retraite. Je veux que dès demain (NDLR, mercredi), ils aient des réponses claires, simples et factuelles. Ils pourront se faire leur opinion en toute liberté », confiait ce mardi au Parisien le Premier ...