Réforme des retraites : les choix de Macron inquiètent Sarkozy

S'il en est un qui est fort silencieux depuis le début de la préparation de la réforme des retraites, c'est bien Nicolas Sarkozy. En petit comité, pourtant, l'ancien président de la République n'en pense pas moins et s'en est ouvert devant ses récents visiteurs de la rue de Miromesnil (Paris VIIIe), où se trouvent ses bureaux. Lui qui voue une véritable admiration à Emmanuel Macron, en qui il se reconnaît plus jeune, se désole ces temps-ci de la tournure des débats.Lui président, jamais il n'aurait ouvert autant de fronts en même temps. On ne peut pas, explique-t-il - des sources concordantes - faire une refonte des régimes spéciaux et un régime universel par points à la fois. « Il ne comprend pas pourquoi Macron s'emmerde à remettre en cause le contrat social de 1945 », souffle l'un de ses interlocuteurs réguliers, qui assure même que l'ancien chef de l'Etat aurait tenté de dissuader son jeune successeur de s'engager dans un tel défi.La solution qu'il préconise, selon un proche ? Reporter l'âge de départ en retraite à 63, voire 64 ans, « et on n'en entendait plus parler », dit le même. En 2015, avant la primaire de la droite, ce qui était alors président de l'UMP avait déjà recommandé de relever d'un an l'âge légal.«Moi, j'ai eu 17 manifestations !»Sarkozy ne comprendrait pas davantage la méthode choisie, qu'il jugerait « saugrenue ». Pourquoi, s'interroge-t-il (selon ces mêmes sources) avoir tenté de négocier avec des syndicats qui n'allaient jamais, de toute façon, donner un blanc-seing à la réforme ? « Moi, j'ai eu 17 manifestations ! », se targue-t-il, en référence à l'ambitieuse réforme qu'il avait fait voter en 2010 pour reporter l'âge de départ à 62 ans. Et qui avait drainé 1,2 million de manifestants au pic des cortèges.« En 2010, le miracle, c'est qu'on n'avait pas les agents du public dans la rue et les transports bloqués. Là, ils ...