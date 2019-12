Réforme des retraites : le ton monte entre le gouvernement et la CGT

La guerre des mots avant la reprise des négociations le 7 janvier. Au 24e jour de grève à la SNCF et la RATP, deux de plus que le mouvement historique de 1995, gouvernement durcit le ton vis-à-vis des opposants à la réforme des retraites et, en premier lieu, contre le leader de la CGT, Philippe Martinez.En visite ce samedi matin au Centre national des opérations ferroviaires de la SNCF, près de la gare de l'Est à Paris, pas moins de deux ministres, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et son secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, ont adressé un double message à l'opinion publique. LIRE AUSSI > Manifestation contre la réforme des retraites : «Nous montrons que le mouvement existe toujours»Premier message relayé dans la journée par des parlementaires LREM, la CGT est enfermée dans son jusqu'au boutisme. Le gouvernement négocie de « façon loyale » avec les syndicats, a estimé Jean-Baptiste Djebbari avant de tacler la CGT arc-boutée sur son « refus systématique de toute réforme ». Une attitude qu'il a opposé au syndicalisme « constructif » de la CFDT et l'UNSA avec lesquelles il serait possible de bâtir un « compromis contractuel ».«La détermination reste forte»En réponse à ce qui apparaît comme une tentative assumée de scinder le front syndical, Philippe Martinez, qui s'exprimait, lui, depuis le cortège de la manifestation parisienne, a qualifié les propos de Jean-Baptiste Djebbari de « provocation ». Et le leader de la CGT, qui appelle à une nouvelle journée nationale d'action, le 9 janvier, a mis en garde l'exécutif : « La détermination reste forte, c'est un message au gouvernement, il ferait mieux de l'entendre ».Côté gouvernement, un autre message a été envoyé l'opinion publique. Alors que tous les syndicats, sauf l'Unsa, ont opposé une fin de non-recevoir à la demande de trêve du chef de l'Etat, Elisabeth Borne a voulu montrer ...