Réforme des retraites : le retour de Muriel Pénicaud

À la veille de la mobilisation du 5 décembre, coup de semonce préfigurant la longue grève contre la réforme des retraites, les conseillers du gouvernement ne songeaient même pas à citer son nom lorsqu'ils énuméraient les ministres attendus en première ligne. Ce vendredi, à l'issue de la réunion organisée à Matignon, l'un d'eux lâchait spontanément : « C'est Muriel Pénicaud qui reprend. C'est elle qui fait les principales négociations la semaine prochaine. »Ce mardi matin, c'est elle qui accueillera la réunion de reprise des négociations avec les syndicats au ministère du Travail dont tout le monde avait compris qu'elle se tiendrait à Matignon. « Madame Pénicaud va avoir un rôle essentiel. Elle va gérer toute la partie travail », confirme l'entourage du Premier ministre.« Elle n'a pas l'historique des négociations sur la réforme »Certes, Édouard Philippe donnera le coup d'envoi de la journée sur RTL, puis introduira ce rendez-vous crucial, où il sera question de la pénibilité et l'emploi des seniors. Mais la discussion se tiendra, ensuite, sous l'égide de Muriel Pénicaud, en présence notamment d'Agnès Buzyn (Santé et Solidarités) et de son secrétaire d'Etat Laurent Pietraszewski (Retraites). « Jusqu'à présent elle était loin, mais là elle revient dans le jeu », savourait l'un de ses amis en fin de semaine.« Honnêtement, cela m'étonne. Elle n'a pas l'historique des négociations sur la réforme, lâche en écho un conseiller ministériel. C'est certainement lié à la pénibilité. Et puis, il y a une symbolique, la salle des Accords de Grenelle. » Comme de coutume, c'est dans cette pièce, où fut négociée la sortie de crise de mai 1968, que se dérouleront les discussions ce mardi. Symbolique, en effet.Un ministre reprend : « À vrai dire, ce qui était plutôt étonnant, c'est que Muriel Pénicaud n'ait pas été plus présente avant... » Absence qu'un ...