Réforme des retraites : le principal syndicat de pilotes lève son préavis de grève

Il l'avait laissé entendre la veille de Noël. Le SNPL, syndicat de pilotes majoritaire en France, a confirmé vendredi la levée de son préavis de grève pour vendredi 3 janvier, en raison des « avancées significatives » obtenues du gouvernement concernant la réforme des retraites.Lors d'une rencontre lundi avec le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari et le « monsieur Retraites » du gouvernement Laurent Pietraszewski, « des avancées significatives ont été obtenues » et le gouvernement a transmis ce vendredi au SNPL France Alpa « des éléments précis et engageants confirmant ces avancées », indique le syndicat dans un communiqué.La retraite à taux plein maintenue à 60 ans Le SNPL a obtenu la garantie que les pilotes de ligne pourront partir à taux plein à 60 ans ainsi que le maintien de la caisse de retraite du personnel navigant (CRPN), caisse autonome dotée de 5 milliards d'euros de réserves et menacée de disparition dans le cadre du projet de fusion des 42 régimes existants dans un « système universel » par points.« Nous avons reçu la confirmation de la prise en compte par le gouvernement de nos spécificités pilotes légales, spécificités qui seront financées par la profession », a précisé à l'AFP le SNPL. Réforme des retraites: le SNPL suspend son préavis de grève prévu pour le 3 janvier. Lire notre communiqué: https://t.co/7X0EAYNAwZ-- SNPL France ALPA (@SNPLFALPA) December 27, 2019 Le syndicat avait déposé le 18 décembre son préavis de grève appelant « l'ensemble des pilotes des entreprises de travail et de transport aérien relevant de la législation française » à cesser le travail le 3 janvier.Le SNPL est membre du collectif SOS Retraites, qui regroupe des professions libérales disposant de régimes autonomes (avocats, kinésithérapeutes, infirmiers, etc) et appelle à la mobilisation à partir du 3 janvier.Des syndicats d'hôtesses et stewards ont fait de même ...