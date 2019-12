Réforme des retraites : le pari risqué d'Edouard Philippe

Il avait déjà prévenu dès mardi qu'il n'avait pas de « baguette magique » et que sa prise de parole ne suffirait pas à faire « cesser » les manifestations. Ce mercredi matin, devant les membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et un Laurent Berger, le patron de la CFDT, à la mine particulièrement renfrognée, le Premier ministre a fait le choix de tenir durant près de cinquante minutes un discours de clarté et de... fermeté.Mâtinée certes de quelques concessions, comme celle d'appliquer le nouveau système à la génération née en 1975 (et non à celle née en 1963 comme le prévoyait le projet initial), mais sans bouger d'un pouce l'architecture générale de sa très emblématique réforme des retraites. Ni de revenir sur sa volonté de « bâtir ce nouveau système sur des bases financières solides », c'est-à-dire de la ramener à l'équilibre budgétaire, en incitant notamment « sans les y forcer », les « Français à travailler plus longtemps ». LIRE AUSSI > Âge pivot, date d'entrée en vigueur, pénibilité... Les dix choses à retenir des annonces d'Édouard PhilippeQuitte à se fâcher avec la CFDT, le seul syndicat favorable à un régime universel par points. Las, la décision de Philippe d'instaurer progressivement un « âge d'équilibre » à 64 ans et un système de « bonus-malus » a immédiatement fait sortir de ses gonds Laurent Berger, le patron de la centrale. « La ligne rouge est franchie », s'est-il emporté, à peine le discours d'Édouard Philippe terminé, prévenant qu'il réunissait dans l'après-midi les instances de son syndicat « pour décider des actions dans les jours à venir ».«Sur tous les points, on a bougé»Une fin de non-recevoir qui n'a pas vraiment étonné Matignon. « On savait, on avait nos capteurs », assure un conseiller ministériel, tout en précisant que les échanges ont été soutenus avec Berger dans les heures qui ont ...