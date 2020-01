Réforme des retraites : le grimpeur Alain Robert escalade la tour Total en soutien aux grévistes

Le grimpeur Alain Robert, surnommé le « Spider-Man français », a escaladé à mains nues ce lundi matin tour Total du quartier d'affaires de la Défense (Hauts-de-Seine), avant d'être interpellé. L'objectif de ce nouveau défi ? Défendre les grévistes qui protestent actuellement contre la réforme des retraites, selon l'AFP.« Les gens passent déjà 40 années à aller au charbon, souvent pour un travail qu'ils n'aiment pas. On veut continuer à vivre décemment », a expliqué le grimpeur de 47 ans, avant de débuter l'escalade. Ce spécialiste de l'escalade de gratte-ciels a entamé aux alentours de 10h30 l'ascension des 187 mètres de la tour Total, avant d'atteindre le sommet 52 minutes plus tard. « Il faisait très froid, je ne sentais plus l'extrémité de mes doigts, c'était délicat. Et puis je n'ai plus la même patate qu'il y a 20 ans! », a-t-il plaisanté à l'issue de son ascension, avant d'être emmené par la police.Les retraites, un «combat légitime»A travers cet exploit, Alain Robert a voulu montrer son soutien à la grève contre la réforme des retraites, un « combat » qu'il juge « légitime ». « A 57 ans, je ne suis techniquement pas loin de la retraite. Et ma seule façon de gagner de l'argent, c'est de grimper. Est-ce qu'il va falloir que je continue à grimper en solitaire jusqu'à 64 ? Ou bien 67 ans ? », a-t-il demandé ironiquement. « Il faut arrêter de dire aux gens de travailler plus pour gagner moins, car c'est en ça que consiste la réforme. [...] Il faut cotiser, mais certains travaux sont plus compliqués que d'autres et il faut prendre en compte la pénibilité », a-t-il ajouté.Un peu plus tôt, il avait posté une vidéo énigmatique, le montrant brièvement devant cette tour emblématique de la Défense, le « Manhattan français ». « J'ai déjà escaladé plus de 160 » tours de ces « montagnes urbaines », écrit-il encore. Voir cette publication sur Instagram The french ...