Réforme des retraites : le grand silence de Macron

Parler au risque de s'exposer. Se taire au risque de se cacher. Pour Emmanuel Macron, les jours qui viennent vont tourner à l'exercice d'équilibriste. Alors qu'Édouard Philippe et les membres du gouvernement sont envoyés au front médiatique pour défendre le projet de réforme des retraites, une question se pose : que va faire le président de la République dans les prochains jours ?À l'Elysée, on s'interroge. Selon nos informations, une réunion « stratégie » a d'ailleurs été organisée mercredi soir au Palais autour lui, en présence de membres de son cabinet. Objectif : caler la communication présidentielle des prochains jours, alors que l'agenda est rythmé ce jeudi par le Conseil européen, un aller-retour mardi à Pau, puis un déplacement en fin de semaine prochaine auprès des forces militaires françaises basées en Côte d'Ivoire. « Il va avoir en permanence des journalistes autour de lui. Ça va être difficile d'échapper aux micros et aux questions sur les retraites », redoute un conseiller. Car la ligne actuelle est claire. C'est Emmanuel Macron qui a lui-même tranché : être discret, même très en retrait sur les discussions en cours sur les retraites. « Il va suivre le processus, mais il ne s'impliquera pas. On est dans une séquence gouvernementale, donc c'est au Premier ministre de porter la réforme », plaide-t-on, avec l'idée de préserver la parole du chef de l'Etat dans un premier temps, et surtout d'exploiter à fond Édouard Philippe en guise de paratonnerre.« Il n'a pas intérêt à entrer dans l'arène tout de suite »« Macron doit se garder une marge de manœuvre, pour se garder des cartouches au cas où la situation s'envenimerait dans les prochaines semaines », décrypte un parlementaire qui a ses entrées à l'Elysée. « Il n'a pas intérêt à entrer dans l'arène tout de suite. S'il parle trop tôt, ça va tout de suite politiser le débat social, avec le risque ...