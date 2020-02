Réforme des retraites : le double discours des avocats

Se dirige-t-on vers un compromis entre le gouvernement et les avocats sur la réforme des retraites ? Mardi 4 février, Édouard Philippe a reçu, pour la seconde fois, les représentants de la profession pour les rassurer sur les modalités d'intégration de la profession dans le futur régime universel.À la suite de travaux techniques, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, et son collègue chargé des retraites, Laurent Pietraszewski, viennent de leur envoyer, mercredi 5 février dans la nuit, une lettre détaillant noir sur blanc les engagements du gouvernement, à laquelle Le Point a eu accès.« Nous comptons sur vous pour assurer la plus large diffusion de ses propositions à l'ensemble de vos cons?urs et confrères », écrivent les ministres, qui regrettent les « informations erronées » qui circulent sur les conséquences de la réforme.Malgré les discours officiels alarmants des représentants des avocats sur le doublement des cotisations, certains commencent pourtant à reconnaître, depuis quelques semaines, que l'intégration au régime universel de retraite pourrait ne pas être si catastrophique.Lire aussi Réforme des retraites : pourquoi les avocats n'en veulent pasDes hausses de pensionsPour les avocats aux revenus les plus faibles, qui touchent 32 000 euros par an, la hausse de cotisation sera bien réelle, mais bien plus faible que le doublement (de 14 à 28 %) dénoncé depuis des mois. Et, quel que soit le niveau de revenu...