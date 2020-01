Réforme des retraites : le coup de pression de Laurent Berger

La CFDT a posé ses conditions pour que la réforme des retraites recueille son assentiment. Alors que s'ouvre jeudi 30 janvier la conférence des financements chargée de trouver d'ici à fin avril les moyens de combler le déficit attendu du système actuel de retraites d'ici à 2027, d'environ 12 milliards d'euros par an, Laurent Berger a été très clair vis-à-vis de l'exécutif, mercredi, en conférence de presse. « Nous portons un regard critique sur le texte présenté en conseil des ministres [?], un projet qui ne nous convient pas en l'état », a-t-il martelé face aux accusations de trahison formulées à son encontre par les syndicats hostiles à la réforme.Le secrétaire général du syndicat réformiste, favorable à un régime universel par points, n'entend pas traiter le problème du financement à court terme des retraites tant qu'il n'aura pas été entendu sur ses principales revendications. Et exige, au préalable, des « réponses rapides » du gouvernement, d'ici à la fin de la première lecture du texte au Parlement. « Il faut prendre conscience de l'extrême fragilité sociale du pays et le sentiment de défiance extrêmement important qui existe aujourd'hui, notamment à l'égard du gouvernement », a-t-il souligné.Une quarantaine d'amendementsPour se faire entendre, la CFDT a préparé une quarantaine d'amendements clé en main pour les députés destinés à encore augmenter la solidarité du système à points. L'organisation...