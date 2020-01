Réforme des retraites : le casse-tête de la baisse des cotisations des «super cadres»

Combien va coûter la réforme, chaque mesure, chaque avancée, chaque concession ? C'est l'un des mystères que doit lever l'étude d'impact sur la réforme des retraites, probablement présentée en fin de semaine. Et l'une des raisons pour lesquelles les partenaires sociaux mais aussi les parlementaires, réclament avec insistance les fameux chiffrages financiers. Les uns, syndicats et patronat, pour en débattre lors de la « conférence des financeurs », prévue à la fin du mois. Les autres, députés et sénateurs, lors de l'examen du projet de loi à partir du 17 février.Car nul ne semble le savoir à ce stade. La caisse des retraites complémentaires des salariés du privé, l'Agirc-Arrco, vient pourtant de lever un petit coin du voile sur l'une des mesures emblématique et particulièrement contestée de la réforme : la baisse de cotisation des très hauts cadres. Demain, les actifs ne cotiseront quasiment plus à la retraite par répartition au-delà de 10 000 euros de revenus mensuels (contre 27 000 € aujourd'hui). Autrement dit, pour ceux qui gagnent plus de 120 000 euros nets par an (trois fois le plafond de la Sécurité sociale), soit 300 000 personnes, le taux de prélèvement va chuter. Des rentrées de recettes en moins qui pourraient plomber financièrement le système universel.« Une perte de 4,2 milliards d'euros par an sur la période 2025-2040 »Selon un document interne de l'Agirc-Arrco daté du 17 janvier dernier que nous avons pu consulter, le manque à gagner pour les caisses s'avère colossal au regard du déficit de 12 milliards que le gouvernement cherche déjà à combler pour mettre le régime à l'équilibre d'ici 2027. « Dans le cas d'un passage à un système universel sans cotisations versées au-delà de trois plafonds de la sécurité sociale (NDLR : soit au-delà de 10 000 € par mois), l'effet pour le régime Agirc-Arrco serait une perte de 4,2 milliards d'euros par an en moyenne sur ...