Réforme des retraites : Laurent Berger inflexible

Mardi 7 janvier, on sentait un vent d'optimisme souffler à l'Élysée et à Matignon sur la possibilité de trouver un compromis avec la CFDT sur la réforme des retraites. « Laurent Berger a fait une ou plusieurs ouvertures », assurait-on à l'Élysée après la proposition du leader du syndicat réformiste formulée dimanche soir, sur France 2 d'organiser « une conférence de financement des retraites » jusqu'à « fin juillet ou septembre ». Le but affiché : trouver une alternative à l'âge pivot censé augmenter progressivement vers 64 ans de 2022 à 2027 afin d'assurer l'équilibre financier, avant la mise en place du régime universel.« Hier, je sentais mes collègues de Matignon beaucoup plus détendus sur le sujet », confirme une source au c?ur du dossier. Laurent Berger semblait prêt à étudier des ajustements à la mesure. Mais ce mardi, la sortie de la réunion multilatérale en présence du Premier ministre, rue de Grenelle, a fait l'effet d'une douche froide. Alors qu'Édouard Philippe faisait un pas en direction de la CFDT en annonçant une réunion vendredi à Matignon pour déterminer le contenu et le calendrier « de la conférence de financement », Laurent Berger a confirmé son exigence d'abandon pur et simple de l'âge pivot dans le texte de loi qui doit être présenté le 24 janvier en conseil des ministres. Une ligne rouge pour Matignon, qui, jusqu'ici, s'accroche à l'idée que la question de l'équilibre...