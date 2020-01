Réforme des retraites : la survie du système français est-elle en jeu ?

Alors, urgence ou pas urgence ? À l'image de Ségolène Royal, ce vendredi sur BFMTV, un certain nombre de responsables politiques et syndicales estiment que le système français de retraites « n'est pas menacé » à court terme.Pour eux, le retour à l'équilibre financier dès 2025, date d'entrée en vigueur du système universel par points, n'a rien d'obligatoire. Pas besoin d'imposer une réforme « paramétrique ». Et notamment, de fixer un « âge-pivot » à 64 ans, le moyen privilégié à l'heure actuelle par l'exécutif pour renflouer les caisses.La part des dépenses de retraites dans le PIB stable d'ici 2030Mais que sait-on vraiment de la santé financière du système français ? En 2018, selon le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR), publié en novembre, le système était quasiment revenu à flot avec un besoin de financement estimé à 0,1 % du PIB, soit 2,2 milliards d'euros constants. LIRE AUSSI > Retraite : des milliards au secours de la réforme Seulement, ce déficit devrait à nouveau se creuser d'ici 2025 pour atteindre, selon les projections, entre 0,3 % (7,9 milliards) et 0,7 % (17,2 milliards) du PIB. Cinq ans plus tard, il pourrait redescendre jusqu'à -0,3 % ou monter à -1 %. A noter que ces taux n'ont rien de foncièrement inédits. En 2010, le déficit s'établissait par exemple à -0,7 %. Capture d'écran du rapport du COR de novembre 2019 Par ailleurs, la part des dépenses de retraites dans le budget total de l'Etat devrait elle rester stable d'ici 2030. Avec un taux aux alentours de 13,8 % du PIB, ce qui fait toujours du système français l'un des plus généreux d'Europe. En résumé, le COR ne table pas sur un scénario catastrophe. Mais à vrai dire, le Premier ministre Edouard Philippe non plus. Le 15 novembre dernier, à Pau, au cours d'un débat citoyen sur les retraites qu'il animait aux côtés de l'ancien Haut-Commissaire Jean-Paul ...