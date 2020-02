Réforme des retraites : la "sincérité" de l'étude d'impact pose question

Plusieurs élus socialistes estiment que des "doutes" persistent quant au document d'analyse qui accompagne la réforme, et sur lequel se fonde le gouvernement.

Boris Vallaud, le 14 janvier, à l'Assemblée nationale ( AFP / Ludovic Marin )

"Nous constatons que les informations nécessaires n'ont pas été apportées". Après plus d'une semaine de débats laborieux en commission spéciale, les députés du groupe socialiste ne sont toujours pas convaincus par le contenu de l'étude d'impact mise en avant par la majorité pour défendre sa réforme des retraites. Les élus PS, menés par l'un de leurs parole-parole Boris Vallaud, entendent ainsi créer une commission d'enquête sur "la sincérité" du document.

Selon lui, les débats en commission spéciale n'ont pas levé "les doutes". "Nous utilisons ce jour notre droit de tirage pour demander une commission d'enquête sur l'étude d'impact", document d'analyse d'un millier de pages qui accompagne la réforme, a déclaré le député des Landes, lors de l'examen du projet du gouvernement en commission. Chaque groupe dispose d'un "droit de tirage" (une fois par groupe et par session) pour créer une commission d'enquête . Une telle commission sur une étude d'impact aurait un caractère inédit, précise t-on de source parlementaire.

"Depuis le début de l'examen du projet de loi sur les retraites, la sincérité de l'étude d'impact suscite des questions ou à tout le moins un certain nombre de doutes (...). Nous espérions que la commission spéciale serait l'occasion de lever un certain nombre de doutes" et "force est de constater qu'il n'en a rien été", a poursuivi le député.

"Hâte et précipitation"

"Nous interrogeons le gouvernement, nous interrogeons le rapporteur pour avoir des précisions sur les conséquences économiques, budgétaires, financières et sociales de leur réforme (...) nous constatons que les informations nécessaires n'ont pas été apportées", a-t-il insisté. Le député communiste Pierre Dharréville a jugé dans la foulée "très utile que nous en sachions plus sur cette étude d'impact et de regarder s'il elle est conforme à ce qu'on est en droit d'attendre". "Dommage que ce ne soit pas suspensif" , a-t-il ajouté.

La proposition de résolution PS, en cours d'enregistrement par l'Assemblée selon le groupe, prévoit que la commission d'enquête portera sur "la sincérité, l'exhaustivité et l'exactitude" de l'étude d'impact. Les élus socialistes critiquent notamment "la hâte et la précipitation" qui "caractérisent les conditions d'examen" de la réforme, s'appuyant sur l'avis du Conseil d'Etat qui a lui-même pointé des projections financières "lacunaires". Ils affirment que "la mise en oeuvre d'une commission d'enquête s'attachant à des dispositions en cours d'examen au Parlement ne constituerait pas une novation" car le Sénat avait créé une commission d'enquête sur les 35 heures en décembre 1997 "le lendemain du dépôt du projet de loi sur la réduction de la durée hebdomadaire légale du travail".

Les délais maximum pour achever les travaux d'une commission d'enquête sont de six mois à compter de la date d'adoption de la résolution créant ladite commission , mais rien n'empêche la remise d'un rapport dans des délais plus restreints.