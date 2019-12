Réforme des retraites : «La ligne rouge a été franchie», tonne Laurent Berger à la CFDT

Fin progressive des régimes spéciaux, un système par point dont la valeur sera fixée par les partenaires sociaux, majoration pour les familles nombreuses... Édouard Philippe a présenté ce mercredi à la mi-journée le projet de réformes des retraites du gouvernement.« Le temps est venu de construire un système universel de retraites », a commencé le Premier ministre avant de présenter les mesures. Quelques minutes après sa prise de parole, longue de près d'une heure, plusieurs élus, membres de l'opposition, syndicalistes ont commenté les annonces. LIRE AUSSI > Age pivot, entrée en vigueur... Les dix points à retenir des annonces d'Édouard Philippe« La ligne rouge a été franchie et clairement franchie », dénonce Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, en faisant référence à l'âge d'équilibre à 64 ans. Selon le syndicaliste, « cette réforme a été lésée par un angle budgétaire accru ». La CFDT était le seul syndicat à approuver un système par points. Le leader du syndicat réformiste avait prévenu : pas question de toucher à l'âge de départ en retraite.Du côté de la CGT, Philippe Martinez considère que « le gouvernement s'est moqué du monde ». « Le gouvernement veut individualiser le système de retraite [...]. Tout le monde va travailler plus longtemps, c'est inacceptable », tranche-t-il. Le numéro un du syndicat « ne croit pas que les cheminots seront satisfaits ». VIDÉO. Réforme des retraites : le point sera garanti dans la loi Une réforme « injuste et inéquitable », dit MélenchonEt justement, en ce septième jour de mobilisation, la CGT cheminots, premier syndicat de la SNCF, réagit en appelant à « renforcer la grève ». L'Unsa, deuxième syndicat au sein de l'entreprise ferroviaire, regrette également les annonces du Premier ministre, qui ne sont « pas à la hauteur de nos revendications », et appelle à «élargir » le mouvement et à linstaller «dans la ...