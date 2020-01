Réforme des retraites : la grève vue par des journalistes étrangers

Ils sont les observateurs aguerris de l'actualité française pour la presse étrangère. Installés dans l'Hexagone, avec la culture et l'histoire de leur pays respectif comme bagages, ces correspondants étrangers relaient hors de nos frontières le mouvement social que notre pays connaît depuis le 5 décembre contre le projet de réforme des retraites.« Les Français sont jugés comme très bien lotis »Anaïs Ginori, correspondante pour le quotidien italien La Repubblica (de tendance centre/gauche), est l'une de ces témoins privilégiés qui abordent et racontent ce conflit social « made in France ».« Nous avons eu en 2011 une réforme des retraites qui a été très impopulaire en Italie, mais le pays n'a pas connu d'actions de blocage comme ici. Les Italiens sont très surpris qu'un mouvement, ayant un tel impact dans la vie des gens, soit accepté. Il y a, chez les Français, comme un mélange de résignation et de respect de cette forme de lutte. C'est comme un orage qu'on ne peut pas éviter », analyse la journaliste franco-italienne.Depuis 2011, la majorité des salariés italiens devait cotiser jusqu'à 67 ans. Mais la loi a changé, à titre expérimental, début 2019. La nouvelle règle permet aux Italiens, âgés de 62 ans, de partir à la retraite s'ils ont cotisé pendant au moins trente-huit ans. Un texte valable jusqu'à fin 2021. À cette date, l'Italie reviendra, en principe, à l'ancien système. Notons que la majorité des Etats membres ont un âge légal de départ à la retraite aux alentours de 64 ans.« Les Français sont jugés comme étant encore très bien lotis. Outre l'impact de cette grève sur l'activité générale du pays, c'est aussi le côté reconductible du mouvement qui étonne. Ce côté jusqu'au-boutiste, on ne voit plus en Italie depuis les années 1970-1980 », précise Anaïs Ginori.« On commençait à croire que la France avait changé »En Allemagne, « un point intrigue ...