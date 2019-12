Réforme des retraites : la grève va-t-elle gâcher Noël ?

L'esprit de Noël flottera-t-il la semaine prochaine ? À l'heure où les Français aspirent à retrouver leurs familles après dix jours de grève dure dans les transports contre la réforme des retraites, synonyme de fatigue, de stress et d'énervement, les propos de Laurent Brun, jeudi, sont venus doucher leurs espoirs. « Il n'y aura pas de trêve pour Noël, sauf si le Gouvernement revient à la raison », a prévenu le leader de la CGT-Cheminots.Bref, sauf coup de théâtre, les trains resteront au garage pendant les fêtes. Du jamais-vu depuis 33 ans et la grève de 1986. Et qu'importent les appels à la raison venus de toute part et notamment de la direction de la SNCF. Neuf jours après le début du mouvement, le nouveau patron de la compagnie, Jean-Pierre Farandou est sorti, ce vendredi, de sa réserve. Pas de plateau de télévision ni de conférence de presse XXL comme les affectionnait particulièrement son prédécesseur, Guillaume Pepy. Mais une vidéo, sobre, diffusée en interne. « Je demande à ceux qui sont dans le mouvement de réfléchir à faire une pause durant les fêtes », exhorte le nouveau premier des cheminots. Un message pas vraiment entendu. VIDÉO. Grève des cheminots : le patron de la SNCF demande une trêve pour Noël Alors que Laurent Berger, le patron de la CFDT, confiait récemment, que « personnellement », il considérait qu'en cette période il fallait laisser aux gens « la possibilité de circuler comme ils l'entendent », la CFDT-Cheminots n'envisage pas de trêve des confiseurs. « Nous sommes totalement sur la ligne de la confédération mais nous estimons qu'il faut maintenir la pression », évacue Olivier Boissou, secrétaire général de la Fgaac-CFDT, qui représente près de 20 % des conducteurs SNCF.Mardi, une nouvelle journée noireLa machine anti-réforme des retraites, soutenue par deux Français sur trois, est en marche. Et elle promet d'être massive, avec comme point d'orgue la ...