Réforme des retraites : la fin de l'âge pivot ne signifie pas la fin de la grève

« Il faut savoir terminer une grève. » Invité du 20 heures de France 2 hier soir, le Premier ministre Édouard Philippe a repris à son compte la célèbre formule de Maurice Thorez. « Et on n'en est pas loin », a-t-il ajouté, soulignant la « décroissance réelle et progressive (des grévistes) dans les entreprises de transports ». Les prévisions de trafic de la SNCF et de la RATP pour cette journée de lundi montrent effectivement une nette amélioration. Mais l'abandon de l'âge pivot et la réponse favorable de la CFDT et de l'Unsa à la main tendue du Premier ministre - qui s'est félicité hier soir « de ce compromis qui est une excellente nouvelle » - ne signifient pas la fin de la grève. L'équation est un poil plus complexe. Car si les deux syndicats réformistes ont applaudi l'avancée gouvernementale, aucun ne s'est hasardé à appeler officiellement ses troupes à reprendre le travail. Samedi, Frédéric Sève, le « monsieur retraites » de la CFDT, reconnaissait : « Il y a les mouvements catégoriels, à la SNCF, dans l'Education Nationale, les industries électriques et gazières... Il faut trouver des accords d'entreprises. » LIRE AUSSI > De nouvelles actions contre la réforme prévues cette semaineOr la CFDT cheminots, forte de ses presque 20 % chez les conducteurs de train, maintient son appel à la mobilisation pour la journée de mardi. « Le retrait de l'âge pivot était une condition importante, nécessaire, mais pas suffisante », résume une source au sein du syndicat. La quatrième organisation syndicale de la SNCF veut obtenir davantage de garanties pour les cheminots impactés par la réforme, notamment sur le niveau des pensions. Une réunion est prévue ce mardi avec la direction de la SNCF. « Nous avons compris qu'il n'y avait plus rien à obtenir du côté de l'exécutif, tout se joue avec l'entreprise », précise une autre source à la CFDT.« Il faut obtenir plus »Du côté de ...