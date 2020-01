Réforme des retraites : la conférence de financement s'ouvrira le 30 janvier

L'agenda se précise. La conférence de financement, qui doit réunir les partenaires sociaux afin de trouver avant fin avril les moyens de garantir l'équilibre financier du système de retraite d'ici 2027, sera lancée le 30 janvier, indique jeudi Edouard Philippe dans un entretien à La Croix.« Cette conférence de financement sera lancée le 30 janvier prochain au Conseil économique, social et environnemental. J'ai bon espoir qu'elle permette de déboucher sur quelque chose d'intelligent et de responsable », explique le Premier ministre. Il se refuse à lancer des pistes autres que celles de l'âge pivot, « parce que si je commence à évoquer tel ou tel instrument, je réduis à néant l'intérêt de cette conférence ». LIRE AUSSI > Retraites : âge pivot, conférence de financement... Edouard Philippe joue l'ouvertureDans cet entretien publié à la veille d'une nouvelle journée d'action syndicale et d'appel à la grève, le chef du gouvernement défend le « bon compromis » trouvé avec les syndicats réformistes. « J'ai bougé en retirant l'âge pivot. Les organisations syndicales, dont la CFDT, ont bougé de leur côté (en admettant le principe d'un retour à l'équilibre) », avance-t-il.À propos des propositions qui doivent émerger de la conférence de financement, Édouard Philippe considère qu' « il y aura peut-être une mesure d'âge ».« J'ai toujours dit qu'il me semblait impossible de ramener notre système de retraite à l'équilibre sans une mesure d'âge. [...] Mais si les partenaires sociaux s'accordent sur un cocktail de mesures, y compris une mesure d'âge différente de l'âge pivot, je la prendrai », soutient-il.Condamnations des blocages et coupures d'électricitéIl déplore en revanche que d'autres organisations syndicales « ne (veuillent) absolument pas de cette réforme ». « Ne pas la mener parce que nous savons qu'elles ont des capacités de blocage, ce ...