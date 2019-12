Réforme des retraites : la concertation va se poursuivre en 2020, annonce Jean-Paul Delevoye

Jean-Paul Delevoye s'est exprimé au ministère des Solidarités et de la Santé ce lundi, pour faire le bilan des concertations et consultations qui viennent de se refermer autour du projet de réforme des retraites. Le haut-commissaire aux retraites, qui vient d'être épinglé pour avoir « oublié » de déclarer ses liens avec le monde de l'assurance dans sa déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), n'a pas pu avancer d'élément concret : c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui dévoilera mercredi midi l'intégralité du projet porté par le gouvernement.Alors que la grève se poursuit et qu'une nouvelle manifestation est prévue ce mardi 10 décembre, Jean-Paul Delevoye a indiqué que le recueil des avis des Français, appelés à s'exprimer notamment via une plate-forme numérique, offrait un « panorama complexe » fait de « consensus, de désaccords et d'interrogations », avec une « demande d'équité et de solidarité ».Une cinquantaine de réunions avec les syndicatsQuant à la concertation avec les partenaires sociaux, « une cinquantaine de réunions ont été tenues avec les syndicats, sauf la CGT et la CGT-FO », a rappelé le haut-commissaire. Et elle « va se poursuivre jusqu'à début 2020 ».Jean-Paul Delevoye note la volonté de conserver « un système par répartition qui comprend une partie importante de solidarité et tient compte de la diversité des parcours », et une « demande forte de la garantie de la valeur du point ».Il constate évidemment « des positions contrastées sur l'entrée en vigueur du nouveau système », soulignant que « les partenaires sociaux souhaitent exercer un rôle déterminant dans l'élaboration de ce futur système ».Ce lundi soir, alors que les Franciliens ont connu une cinquième journée de galère dans les transports, les syndicats de la RATP ont annoncé qu'ils reconduisaient leur mouvement, au moins jusqu'à ...