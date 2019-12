Réforme des retraites : «La clause du grand-père est essentielle !»

À six jours du bras de fer annoncé le 5 décembre sur la réforme des retraites, Gilles Carrez, ancien rapporteur général du budget, revient sur la « clause du grand-père », pour lui essentielle. La réforme des retraites ne concernerait alors que les nouveaux entrants sur le marché de l'emploi. Édouard Philippe a annoncé mardi 26 novembre y avoir renoncé dans son principe pour privilégier une négociation « secteur par secteur.Chaque année, les régimes spéciaux coûtent plus de 7 milliards d'euros au budget de l'Etat. Est-ce trop ?GILLES CARREZ. Pas forcément. Certains régimes coûtent aujourd'hui beaucoup d'argent pour des raisons démographiques : il y a moins de cotisants que de pensionnés. Pour compenser cette différence, il faut utiliser toutes les possibilités au sein d'un même régime de retraite. Mais en fin de parcours, s'il reste un déficit, il est normal de mettre en place un financement par la collectivité. Après, toute la question, c'est l'équité entre les contribuables.C'est-à-dire ?À partir du moment où l'on demande au salarié du privé de participer, via ses impôts, au financement des retraites des régimes spéciaux, il faut s'assurer qu'il existe une forme d'équité entre tout un chacun.Vous suggérez que ce n'est pas le cas aujourd'hui...Il faut regarder chaque régime dans le détail, essayer de faire pour le mieux. Par exemple, chez les fonctionnaires, les primes n'entrent pas dans le calcul de leur pension mais, en guise de compensation, leur retraite est calculée sur les six derniers contre les 25 meilleures années pour le privé. Après, si l'on prend l'exemple de la RATP, les salaires sont déjà aussi élevés que dans le privé. Or, le départ en retraite est bien plus tôt... Mettre de l'équité dans les retraites, comme le promet le gouvernement, est très complexe et, je crois, que cela reste une folle idée !C'est un pari impossible, selon vous ?C'est un ...