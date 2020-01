Réforme des retraites : la CGT revendique une importante coupure d'électricité dans le sud de Paris

Julien Denormandie, le ministre chargé de la Ville et du logement, a dénoncé "très clairement" et "très fermement" les actions de la CGT-Énergie dans le Val-de-Marne. "C'est scandaleux, irresponsable, et je dirais même plus, ça détruit le dialogue social", a-t-il fustigé.

Au lendemain d' une nouvelle intrusion au siège de la CFDT , accompagnée d'une coupure de courant, la CGT-Énergie est de nouveau passée à l'action mardi 21 janvier en coupant dès 6h du matin l'électricité dans plusieurs communes du sud-est de Paris . Une action revendiquée par la CGT-Énergie du Val-de-Marne.

"Le poste source de Rungis coupé ce matin, Orly et le MIN (Marché de Rungis, ndlr) dans le noir", a annoncé le syndicat sur son compte Facebook, rapporte Le Parisien . La publication n'est en effet désormais plus disponible.

Du "buzz"

Ces coupures ont lieu "dans le cadre du mouvement dans le dossier des retraites" , a appris Franceinfo mardi matin auprès du bureau fédéral de la CGT Énergie. "Pour qu'on parle de nous, il faut du buzz" , a expliqué à la radio Sébastien Menesplier, secrétaire général de la Fédération CGT Mines Énergie. "L'objectif est de monter d'un cran depuis la mobilisation du 9 janvier, et d'aller crescendo jusqu'au 24 janvier" date de la présentation du projet au conseil des ministres, a expliqué M. Menesplier, à l'AFP.

Sur RMC, Franck Jouanno de la CGT Énergie Val-de-Marne a expliqué que cette action vise à "marquer les esprits, avoir un impact sur l'économie et surtout se faire entendre". "Ça me gêne (pour les habitants qui se sont réveillés dans le noir, ndlr) mais ça fait partie des dommages collatéraux... Ce n'est pas non plus la fin du monde d'avoir une coupure, en général ça ne dure pas plus que la matinée", a-t-il ajouté.

La CGT Énergie a annoncé lundi dans un communiqué une semaine "rythmée par la grève et des actions innovantes partout en France (...) pour une retraite solidaire décente et pour l'exigence du service public". Le syndicat affirme bloquer mardi 7 centres logistiques Serval d'Enedis-GRDF sur 11 en France. Ces centres stockent et expédient le matériel de chantier vers les sites d'Enedis et GRDF (réseau électrique).

La CGT projette également de mettre "au minimum technique" les terminaux méthaniers d'Elengy Fos Cavaou et Montoire et d'opérer "des baisses de production dans le thermique, l'hydraulique et le nucléaire".

35.000 personnes privés de courant

La panne a touché notamment les communes d'Orly, Rungis, Fresnes, Thiais, Wissous et Antony, a appris Franceinfo auprès d'Enedis. Cette coupure d'alimentation a entrainé aussi l'interruption de la navette qui permet d'aller à l'aéroport d'Orly, l'OrlyVal. L'aéroport d'Orly n'a pas été affecté, car un générateur indépendant a pris le relais. Le tramway 7, qui dessert l'aéroport, a aussi été perturbé.

En tout 35.000 personnes ont été privés d'électricité, selon Enedis. "On a fait intervenir nos techniciens d'astreinte au plus vite pour rétablir l'électricité. Tout a été rétabli avant 8H00 du matin, il n'y a plus de foyers privés d'électricité", assure l'entreprise, qui souligne que "s'il y a un acte de malveillance avéré sur le réseau de distribution, Enedis le condamne et on ira porter plainte".

"Scandaleux et irresponsable"

Julien Denormandie, le ministre chargé de la Ville et du logement, a dénoncé sur BFMTV "très clairement" et "très fermement" ces actions. "C'est scandaleux, irresponsable, et je dirais même plus, ça détruit le dialogue social."

"Vous imaginez non seulement le désagrément, mais parfois la mise en danger des personnes, quand vous êtes dans un ascenseur et que tout d'un coup le courant s'arrête, quand vous êtes sous assistance respiratoire et que chez vous, vous avez besoin des machines à oxygène, et que le courant s'arrête", a expliqué le ministre, ajoutant que pour certains, ces actes étaient "illégaux".