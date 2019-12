Réforme des retraites : la CGT recense 2 000 appels à la grève dans le privé

De multiples secteurs sont concernés : l'automobile, l'agroalimentaire ou encore la pétrochimie.

Les appels à la grève pour le 5 décembre se sont multipliés, et pas seulement dans le secteur public. Le secteur privé va bouger aussi, et fortement, à en croire David Gistau, secrétaire confédéral CGT. Selon lui, on recense aujourd'hui « « 2 000 appels à la grève ». « Ce qui est nouveau, c'est d'en avoir un nombre aussi important », observe-t-il.

Les appels sont remontés à la confédération par les unions départementales de la CGT, ses fédérations professionnelles (métallurgie, etc.) et prennent différentes formes : grève de quatre heures, d'une journée, illimitée, etc. « Cela montre qu'il existe une effervescence », estime M. Gistau. Egalement secrétaire CGT de l'Aveyron, il observe que dans son département, « quasiment tous les syndicats CGT lancent un appel, les gros comme les petits. Il y a des syndicats de maisons de retraite, de commerces, de blanchisseries... »

« Une réelle inquiétude »

Différents secteurs sont concernés, dit-il, dans l'automobile, par exemple, chez Renault Cléon et Renault Douai, mais aussi dans l'agroalimentaire, comme chez Perrier, Haribo, ou encore dans la pétrochimie. Selon RTL, le 27 novembre, la CGT avait déjà relevé des appels à des arrêts de travail dans plus de 350 entreprises de l'agroalimentaire (Panzani en région parisienne, Bonduelle dans le Rhône, Bigard en Bretagne, Volvic en Auvergne...) et du forestier.

Autre élément notable, selon M. Gistau : « La CGT reçoit un nombre record d'appels de salariés du privé, employés dans des PME-TPE sans syndicats, qui nous demandent comment faire grève : des personnels de bureaux d'études, des salariés d'artisans peintres, des aides à domicile... En fait, il suffit qu'un appel à la grève soit lancé par sa branche professionnelle pour que le salarié soit couvert légalement. A la CGT, toutes nos branches appellent à la grève. Il y a longtemps que la CGT n'avait pas été aussi impliquée dans un mouvement. »

