Réforme des Retraites : la CGT appelle à la grève dans les ports le 9 janvier

Depuis le mois de décembre, le syndicat applique déjà une suppression des "heures supplémentaires et des shifts exceptionnels".

Des dockers à Marseille, le 12 décembre 2019. ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Alors que les dockers se sont déjà mobilisés plusieurs fois dans le courant du mois de décembre, la Fédération nationale des ports et docks CGT a appelé jeudi 2 janvier à une opération "ports morts" le 9 janvier, pour protester contre le projet de réforme des retraites.

Dans un communiqué, le syndicat des ouvriers dockers et travailleurs des ports français a appelé jeudi à "poursuivre la lutte" après plusieurs dates de mobilisation dans le courant du mois de décembre. Pour cela, il a annoncé qu'il maintenait "la suppression des heures supplémentaires et shifts exceptionnels" et continuait à mener le travail "dans le strict respect de la sécurité".

"ESPÉRANCE DE VIE ÉCOURTÉE DE 8 ANS"

La fédération a également appelé à tenir des piquets de grève lundi et mardi, à "arrêter le travail pendant 24 heures" dans une "opération ports morts" le 9 janvier , jour de mobilisation interprofessionnelle nationale à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, Solidaires et FSU. Travailler plus longtemps est "inacceptable" pour une profession qui, selon la CGT, voit son espérance de vie "écourtée de huit ans".

Le syndicat a en outre critiqué le secrétaire d'État chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari qui aurait selon lui tenu à leur égard des propos "irrespectueux".

Les ouvriers dockers avaient déjà arrêté le travail les 5, 10, 12 et 17 décembre qui correspondaient à des appels interprofessionnels nationaux. La fédération doit décider mercredi des "modalités de lutte" pour les semaines suivantes et a rappelé sa capacité à inscrire le mouvement "dans la durée".