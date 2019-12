Réforme des retraites : la CFDT-Cheminots maintient son appel à la grève

La CFDT- Cheminots a décidé de maintenir son appel à la grève contre la réforme des retraites car « les avancées obtenues ne sont pas suffisantes » pour garantir « l'intégralité des droits pour tous les cheminots au statut », a déclaré son secrétaire général adjoint Sébastien Mariani.Le syndicat, qui a appelé à une grève illimitée à la SNCF, « se projette dans la perspective des temps forts de début janvier », a ajouté Sébastien Mariani. Les avancées obtenues « ne sont pas suffisantes au regard des engagements du Premier ministre » Édouard Philippe, qui avait assuré en 2018, « que tous les droits des cheminots au statut seraient maintenus » après l'entrée en vigueur de la réforme ferroviaire au 1er janvier 2020, a-t-il indiqué.Opposé à l'Unsa ferroviaireUne position à l'opposé de celle de la CFDT. Et de l'Unsa ferroviaire qui appelle à une pause pour les fêtes mais qui ne pèse que 7 % chez les conducteurs. Une position pas toujours suivie par la base. « Pas de pause » dans la grève illimitée à la SNCF, « la trêve, c'est la défaite », « toujours dans la lutte » contre la réforme. Vendredi sur Twitter, au 16e jour consécutif du conflit, des militants de l'Unsa ferroviaire refusaient la position arrêtée par leur bureau fédéral de » marquer une pause » pour les congés de Noël et du Nouvel An. AG LILLE ce matin, nous restons soudés et poursuivons le mouvement pour l'UR UNSA FERROVIAIRE NPDC et UR UNSA FERROVIAIRE PICARDIE ainsi que 15 UR sur 28!!! @UNSAFerLille @AQuatennens @VDNLille @VDNLens @lavoixdunord @BFMTV @VincentDanet @indicflandres @voixdunordarras pic.twitter.com/DMPT1HKeri-- Meloni Delizia (@DeliziaMeloni) December 20, 2019 Une décision prise après avoir obtenu « des avancées notables » sur les retraites des cheminots et « dans un souci de continuité du service public », a expliqué le syndicat. Mais lors d'assemblées générales (AG) vendredi, par exemple à ...