Réforme des retraites : la bourde de Sibeth Ndiaye sur le bonus-malus autour de l'âge pivot

Invitée de France Inter jeudi matin, la porte-parole du gouvernement a assuré que les Français qui voudraient partir à la retraite à 62 ans payeraient un malus pendant deux avant de revenir à un taux plein à "l'âge d'équilibre" de 64 ans, avant de se dédire une heure plus tard sur Twitter.

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, le 5 décembre 2019 à l'Élysée. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Au lendemain des annonces du Premier ministre Édouard Philippe sur la réforme des retraites, les membres de la majorité assurent jeudi 12 décembre le service après-vente. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire était sur France 2, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand sur RTL, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer sur Franceinfo et le chef de file des députés La République en marche (LREM) Gilles Le Gendre sur CNews. Sibeth Ndiaye était elle chez France Inter.

La porte-parole du gouvernement est notamment revenu sur "l'âge d'équilibre" de départ à la retraite fixé à 64 ans, considérée comme "une ligne rouge" par la CFDT.

Couac sur le bonus-malus

Les Français auront toujours la possibilité de partir à la retraite à 62 ans, actuel âge légal de départ, qui sera maintenu. Mais pour assurer le retour à l'équilibre financier du système, le chef du gouvernement a annoncé l'instauration, d'ici à 2027, d'un "âge d'équilibre" de 64 ans. Ceux qui partiront avant subiront un "malus" sur leur pension, ceux qui partiront après un "bonus" , dont les montants seront fixés par les "partenaires sociaux" et qui sera "à défaut" de 5% par an, précise Matignon dans un dossier de presse. Parallèlement, l'âge d'annulation de la décote prévue pour les personnes n'ayant pas cotisé suffisamment longtemps, aujourd'hui de 67 ans, "sera progressivement abaissé puis supprimé", est-il ajouté.

"Ce que nous avons voulu faire, c'est inciter à travailler davantage, tout en donnant de la liberté aux Français", a expliqué Mme Ndiaye. "Il y en a qui accepteront sûrement d'avoir un petit malus en partant à 62 ans", actuellement "sur la table des négociations", a-t-elle précisé.

"On ne va pas mentir aux Français. Aujourd'hui on travaille déjà un peu plus que l'âge légal. Ce que nous voulons faire, c'est dire en toute transparence le moment où il y a du malus et le moment où il y a du bonus", a-t-elle détaillé.

Si l'on choisit de partir à 62 ans, Sibeth Ndiaye s'est voulue rassurante : "On paie un malus pendant deux ans et à partir de 64 ans, on revient à taux plein" , a-t-elle assuré. Mais une heure plus tard, la porte-parole du gouvernement a reconnu s'être trompée. "Désolée, erreur de ma part ce matin sur France Inter : comme aujourd'hui avec le taux plein, partir avant l'âge d'équilibre, ce sera partir avec un malus qui s'appliquera tout au long de la retraite" , a-t-elle expliqué sur Twitter.